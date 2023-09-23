Иностранные военные атташе прибыли к Степанакерту

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Иностранные военные атташе в Азербайджане прибыли в окрестности Степанакерта для наблюдения за разоружением армии Нагорного Карабаха и оценки ситуации, передает «РИА Новости».

Среди них — представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и других стран, передает агентство.

Власти непризнанной республики согласились на расформирование и разоружение армии, а также на вывод тяжелой техники после «антитеррористической операции», которую Азербайджан начал в Нагорном Карабахе 19 сентября. Спустя сутки после ее начала стороны заключили соглашение о прекращении огня, которое также подразумевало вывод армянских военных и обсуждение с Баку реинтеграции региона.

Российское Минобороны 22 сентября сообщило, что «вооруженные формирования Карабаха» начали сдавать военную технику и оружие под контролем российских миротворцев. Российский миротворческий контингент (порядка 2 тыс. человек) находится в Карабахе с 2020 года по договоренности Москвы с Баку и Ереваном.

К вечеру 22 сентября военные Нагорного Карабаха передали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и около 5 тыс. боеприпасов, говорили в российском Минобороны.

На фотографиях, которые показало «РИА Новости», видно, что среди сданной техники есть танк Т-72, ЗРК «Оса», противотанковые гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы. Кроме того, военные Карабаха передали азербайджанской стороне экипировку, противотанковые ракеты и другие боеприпасы.