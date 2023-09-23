МЧС: в Ленинградской области загорелась конюшня на площади 1 тыс. кв. м

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В городе Всеволожск Ленинградской области загорелась конюшня при детской конной академии, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар начался около 13:50 по местному времени (совпадает с мск), огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м. Впоследствии возгорание локализовали. Всех животных, которые находились в конюшне, эвакуировали. Как сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке», в конюшне кроме лошадей жили кролики и курицы.

Пострадавших в результате пожара, по информации МЧС, нет.

По данным портала 47news, пожар произошел на территории детской конной академии «Рутения», где обучают верховой езде школьников и детей дошкольного возраста. В самой академии рассказали изданию, что перед пожаром на втором этаже здания, где расположены классы, возникло задымление. Детей с лошадьми начали выводить на улицу. Впоследствии огонь разгорелся и охватил здание полностью.

Утром 20 сентября в Адлерском районе Сочи загорелась цистерна с дизельным топливом. В МЧС сообщили, что возгорание началось неподалеку от нефтебазы и аэропорта Сочи. Площадь пожара составила 96 кв. м. В результате никто не пострадал.