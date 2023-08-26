В Британии выдра украла карпов из прудов отеля на $126 тыс.

В британском городе Честер (графство Чешир) выдра нанесла отелю ущерб на $126 тыс., украв из прудов рыбу, сообщает The Daily Telegraph.

Инцидент, по данным издания, произошел в отеле Grosvenor Pulford Hotel & Spa. Выдра украла из двух прудов около 50 декоративных карпов кои, каждый из которых стоит около £2 тыс. ($2,5 тыс.).

Выдру заметили благодаря камерам видеонаблюдения, отмечает The Daily Telegraph. На кадрах, которые показало издание, видно, что пруды были огорожены электрической сеткой. Как уточняет газета, она предназначена для защиты рыб от цапель. Выдра смогла преодолеть препятствие и подобраться к пруду.

«Было определенно удивительно, если не сказать больше, обнаружить, что выдра стала виновником нашей огромной потери рыбы. Поскольку ранее мы установили заборы для защиты мелкой рыбы от цапель, мы не ожидали, что крупные животные смогут добраться до пруда», — сказал газете Эндрю Нельсон, директор компании Nelson Hotels & Inns, которая управляет отелем. Он уточнил, что администрация постарается найти решение, чтобы предотвратить новые подобные случаи.