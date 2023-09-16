В Мурманской области мужчина украл самосвал и врезался в микроавтобус

Мужчина угнал самосвал на заправке и врезался на встречной полосе с микроавтобусом Mercedes в Мурманской области, погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Водителя и трех пассажиров микроавтобуса госпитализировали с травмами разной степени тяжести. После этого мужчину, угнавшего самосвал, задержали сотрудники ДПС, он проходит медицинское освидетельствование.

ДТП произошло на автодороге Р-21 «Кола», которая ведет к границе с Норвегией.

Как сообщила прокуратура Мурманской области, по предварительным данным, мужчина, угнавший самосвал с автозаправки — житель Самарской области. Он, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями — Mercedes Benz и Lada Largus.

В ведомстве уточнили, что после осмотра места происшествия и проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса (вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности).

В ночь на 15 сентября в центре Москвы произошла авария. Московский дептранс сообщал, что водитель не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, после чего машина перевернулась. На месте ДТП временно перекрыли три полосы. Виновником происшествия стал 21-летний водитель Mercedez-Benz. Городская прокуратура уточнила, что он, по предварительным данным, был пьян, врезавшись на машине сперва в фонарь, а затем в автомобиль такси Skoda Octavia.