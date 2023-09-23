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В США назвали невозможным исключение Китая из цепочки поставок ископаемых

В США заявили о невозможности исключить Китай из поставок полезных ископаемых

США не смогут исключить Китай из цепочки поставок важнейших полезных ископаемых, которые используются в электромобилях и аккумуляторах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замминистра экономического роста и окружающей среды США Хосе Фернандеса.

«Мы очень рады работать [с Китаем] в этом направлении и сейчас закупаем многие полезные ископаемые у китайских компаний. Речь идет о диверсификации», — сказал чиновник. Он отметил, что мир нуждается в участии Китая в процессе по борьбе с изменением климата, и США не собираются «решать климатический кризис без участия» республики.

По словам чиновника, Китай останется ключевым партнером США, поскольку минералы, которые добываются в этой стране, являются важнейшим компонентом аккумуляторов, питающих электромобили, а широкое использование электромобилей — центральный принцип администрации Байдена по борьбе с изменением климата.

Глава ЦРУ Уильям Бернс 2 июля заявил, что экономики США и Китая сильно зависят друг от друга, а потому следует диверсифицировать свои цепочки поставок и защищать технологические преимущества, а не разрывать экономические связи между странами. «Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью», — отметил Бернс.

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Теги
Китай США полезные ископаемые электромобили
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