В США назвали невозможным исключение Китая из цепочки поставок ископаемых

США не смогут исключить Китай из цепочки поставок важнейших полезных ископаемых, которые используются в электромобилях и аккумуляторах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замминистра экономического роста и окружающей среды США Хосе Фернандеса.

«Мы очень рады работать [с Китаем] в этом направлении и сейчас закупаем многие полезные ископаемые у китайских компаний. Речь идет о диверсификации», — сказал чиновник. Он отметил, что мир нуждается в участии Китая в процессе по борьбе с изменением климата, и США не собираются «решать климатический кризис без участия» республики.

По словам чиновника, Китай останется ключевым партнером США, поскольку минералы, которые добываются в этой стране, являются важнейшим компонентом аккумуляторов, питающих электромобили, а широкое использование электромобилей — центральный принцип администрации Байдена по борьбе с изменением климата.

Глава ЦРУ Уильям Бернс 2 июля заявил, что экономики США и Китая сильно зависят друг от друга, а потому следует диверсифицировать свои цепочки поставок и защищать технологические преимущества, а не разрывать экономические связи между странами. «Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью», — отметил Бернс.