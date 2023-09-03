branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина Политика, 09:00
В Приморье возбудили уголовное дело после опрокидывания рыболовного судна Общество, 08:54
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 08:38
На Тайване провели массовую эвакуацию в ожидании тайфуна «Хайкуй» Политика, 08:30
Глава Минюста Украины заявил о планах добиться выдачи топ-коррупционеров Политика, 08:30
В Таиланде нашли тело гражданина Казахстана, принятого за россиянина Общество, 08:00
Медведев потребовал от Японии признать итоги Второй мировой войны Политика, 07:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«РИА Новости» узнало об уничтожении блиндажей ВСУ у Соледара Политика, 07:27
Парк на Тайване заплатит $28 тыс. семье погибшего на работе охранника Общество, 06:49
Times узнала о дипломатическом скандале США и Британии из-за вертолетов Политика, 06:17
Избирком Хакасии исключил Сокола из числа кандидатов в главы региона Политика, 06:11
Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами под Славянском Политика, 05:35
Один человек погиб при опрокидывании рыболовецкого судна в Приморье Общество, 05:02
Глава администрации Орбана призвал дать России гарантии безопасности Политика, 04:32
Политика ,  
0 

На Тайване провели массовую эвакуацию в ожидании тайфуна «Хайкуй»

Reuters: власти Тайваня эвакуировали 3000 человек в ожидании тайфуна «Хайкуй»

Власти Тайваня эвакуировали почти 3000 человек в ожидании тайфуна «Хайкуй», сообщает Reuters.

Согласно прогнозам, ближе к вечеру 3 сентября тайфун выйдет на берег в гористой и малонаселенной местности на юго-востоке Тайваня.

Перед тайфуном внутренние авиарейсы были отменены, городские власти на востоке и юге отменили занятия, а также объявили выходной для работников.

Президент Тайваня Цай Иньвэнь заявила на встрече представителей по борьбе со стихийными бедствиями, что это будет первый тайфун, который обрушится на остров и пересечет его центральную горную цепь за четыре года.

Людям следует избегать выхода на улицу, не ходить в горы, на побережье, также не рекомендуется ловить рыбу или заниматься водными видами спорта, сообщили в офисе президента.

«Хайкуй» — гораздо более слабый шторм, чем тайфун «Саола», обрушившийся на Гонконг и южную китайскую провинцию Гуандун, отмечает агентство.

Читайте на РБК Pro
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема

В Приморском крае из-за тайфуна «Саола» начало учебного года сдвинули на несколько дней. Глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай предупреждал, что из-за него в начале сентября в регионе могут обрушиться сильнейшие ливни.

Согласно расчетам, тайфун должен сначала накрыть Тайвань, продвинуться к Шанхаю и на север Желтого моря. «При таком сценарии в середине первой декады сентября в Приморье возможно очередное ухудшение погодных условий», — заключил он.

Теги
Тайвань тайфун эвакуация
Материалы по теме
Биржа Гонконга полностью отменила торги из-за супертайфуна «Саола»
Финансы
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за нового тайфуна
Общество
В Японии 1,8 тыс. человек оказались заблокированы из-за тайфуна
Общество