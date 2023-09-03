На Тайване провели массовую эвакуацию в ожидании тайфуна «Хайкуй»

Власти Тайваня эвакуировали почти 3000 человек в ожидании тайфуна «Хайкуй», сообщает Reuters.

Согласно прогнозам, ближе к вечеру 3 сентября тайфун выйдет на берег в гористой и малонаселенной местности на юго-востоке Тайваня.

Перед тайфуном внутренние авиарейсы были отменены, городские власти на востоке и юге отменили занятия, а также объявили выходной для работников.

Президент Тайваня Цай Иньвэнь заявила на встрече представителей по борьбе со стихийными бедствиями, что это будет первый тайфун, который обрушится на остров и пересечет его центральную горную цепь за четыре года.

Людям следует избегать выхода на улицу, не ходить в горы, на побережье, также не рекомендуется ловить рыбу или заниматься водными видами спорта, сообщили в офисе президента.

«Хайкуй» — гораздо более слабый шторм, чем тайфун «Саола», обрушившийся на Гонконг и южную китайскую провинцию Гуандун, отмечает агентство.

В Приморском крае из-за тайфуна «Саола» начало учебного года сдвинули на несколько дней. Глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай предупреждал, что из-за него в начале сентября в регионе могут обрушиться сильнейшие ливни.

Согласно расчетам, тайфун должен сначала накрыть Тайвань, продвинуться к Шанхаю и на север Желтого моря. «При таком сценарии в середине первой декады сентября в Приморье возможно очередное ухудшение погодных условий», — заключил он.