При пожаре на ракетной базе на юге Тайваня пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при пожаре на военной базе на юге Тайваня

Фото: Annabelle Chih / Getty Images

На базе Цзюпэн в районе города Маньчжоу в уезде Пиндун на юге Тайваня произошел пожар, пострадали четыре человека. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

На базе Цзюпэн проводятся исследования и испытания Чжуншаньского института науки и технологий, который в том числе разрабатывает ракетное оружие.

Возгорание произошло около 10:00 по местному времени. Что стало причиной пожара, неизвестно. Власти острова проводят расследование.

У всех пострадавших зафиксированы ожоги. У одного пострадавшего повреждено 90% тела. Их всех госпитализировали в Каосюнгский военный госпиталь.

Это второй инцидент на военной базе в Тайване за два месяца. В конце июля на территории военного лагеря Килун Сянфэн, где хранятся боеприпасы северной группировки войск Тайваня, взорвался 120-миллиметровый минометный снаряд. Госпитализировали девять человек. Причина взрыва также неизвестна.