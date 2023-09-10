Роспотребнадзор проверил морскую воду в Приморье после сброса с АЭС «Фукусима»

Роспотребнадзор отчитался о проверке воды после сброса с «Фукусимы»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пробы морской воды в районе Владивостока и острова Русский после сброса воды с аварийной японской атомной электростанции «Фукусима-1» соответствуют нормам, сообщил телеграм-канал Роспотребнадзора.

«Специалистами установлено, что удельная активность трития в пробах морской воды не превышает нижний порог детектирования», — говорится в сообщении. Пробы проводили в районе Владивостока, острова Русский, поселков Канал и Поспелово, а также бухты Аякс.

В Приморье специалисты продолжают мониторинг морской воды на наличие радиоактивных веществ, добавили в ведомстве.

Ранее эксперты рассказывали РБК, что прямой опасности для России от сброса воды с «Фукусимы» нет, так как радиоактивный изотоп тритий, который в ней содержится, тяжелее обычной воды и вскоре опустится на дно океана.

В конце августа 2023 года Япония начала сброс воды с «Фукусимы». Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит тритий. Сейчас продолжается первый этап сброса воды — ожидается, что за этот период будет сбрасываться около 460 т очищенной воды в сутки.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператор АЭС, 1 сентября отчиталась о концентрации трития в океане в районе сброса. Уровень радиоактивного вещества был ниже допустимого предела.

Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где после землетрясения и цунами произошли несколько взрывов и утечка радиации. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан. В TEPCO подчеркнули, что будут подходить к этому вопросу «с предельной осторожностью».