Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Алагез Салахова
В Баку (столица Азербайджана) на 71-м году жизни умерла советская и азербайджанская актриса и художница Алагез Салахова. Об этом на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) сообщил ее сын Дан Султанов.
«Шесть месяцев мы провели в больнице, на лечении… за границей, потом в Баку. Но всё равно… Сегодня ночью не стало моей мамы», — написал Султанов 19 сентября.
Похороны актрисы состоялись 21 сентября в Баку в мечети Тязя Пирь.
Салахова родилась 19 июня 1953 года в Москве в семье азербайджанского художника, Народного художника СССР и Российской Федерации Таира Салахова. Она также является внучкой узбекской актрисы и Народной артистки СССР Тамары Ханум. Салахова — вторая супруга театрального режиссера и актера Константина Райкина.
Салахова снималась в таких фильмах, как «Перед закрытой дверью» (1981 г., реж. Расим Оджагов), «Другая жизнь» (1987, реж. Расим Оджагов), «Смысл жизни» (1987, реж. Дамир Салимов).
Ее отец — Таир Салахов — умер в мае 2021 года от воспаления легких. Его так же похоронили в Баку.
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