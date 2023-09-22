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Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Алагез Салахова

Умерла актриса, дочь Таира Салахова и жена Константина Райкина Алагез Салахова
Алагез Салахова
Алагез Салахова (Фото: alagez.salakhova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Баку (столица Азербайджана) на 71-м году жизни умерла советская и азербайджанская актриса и художница Алагез Салахова. Об этом на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) сообщил ее сын Дан Султанов.

«Шесть месяцев мы провели в больнице, на лечении… за границей, потом в Баку. Но всё равно… Сегодня ночью не стало моей мамы», — написал Султанов 19 сентября.

Похороны актрисы состоялись 21 сентября в Баку в мечети Тязя Пирь.

Салахова родилась 19 июня 1953 года в Москве в семье азербайджанского художника, Народного художника СССР и Российской Федерации Таира Салахова. Она также является внучкой узбекской актрисы и Народной артистки СССР Тамары Ханум. Салахова — вторая супруга театрального режиссера и актера Константина Райкина.

Салахова снималась в таких фильмах, как «Перед закрытой дверью» (1981 г., реж. Расим Оджагов), «Другая жизнь» (1987, реж. Расим Оджагов), «Смысл жизни» (1987, реж. Дамир Салимов).

Ее отец — Таир Салахов — умер в мае 2021 года от воспаления легких. Его так же похоронили в Баку.

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Теги
смерть актриса Азербайджан Константин Райкин Баку
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