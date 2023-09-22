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Умерла актриса Нина Беляева

Сыгравшая в «Сказке о царе Салтане» Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет

Актриса театра и кино Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет, сообщают источники «Известий» и РЕН ТВ.

По данным источников, Беляева умерла в своей квартире на Ракетном бульваре на северо-востоке Москвы. Тело женщины нашел ее брат Анатолий, который жил вместе с ней. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. С 1953 по 1957 год она училась в Щукинском училище, после чего стала работать в Московском академическом театре сатиры (до 1966 года), а также в Московской государственной филармонии (до 1987 года).

Беляева также снималась в кино, наиболее известны ее роли в фильмах «Сказка о царе Салтане» (роль поварихи), «Чернобурая лиса», «Яблоко раздора», «Свет далекой звезды», «Коммунист» и других.

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