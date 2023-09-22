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Новак и нефтяники сообщили об отсутствии дефицита топлива

Кабмин: вице-премьер Новак и нефтяники отметили отсутствие дефицита топлива
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщили в правительстве.

«Стороны обсудили текущую ситуацию с обеспечением автомобильным топливом в стране и ценообразованием на него в оптовом и розничном сегментах. <...> Участники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных его запасов на НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах. — РБК), нефтебазах и в резервуарах «Транснефти», — говорится в сообщении.

Суммарные товарные остатки автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах на 20 сентября составили 1,9 млн т, а товарные остатки дизельного топлива на заводах, нефтебазах и в системе «Транснефти» составили 2,95 млн т.

Помимо этого, в правительстве зафиксировали снижение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала недели на все основные виды нефтепродуктов. «Биржевые цены на бензин АИ-92 в европейской части России упали более чем на 20% с 18 сентября, на АИ-95 — на 22%, на летнее дизельное топливо — на 18%», — сообщили в кабмине.

Накануне правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. «Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — объясняли в правительстве.

В Минэнерго пояснили, что ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива (когда участники рынка покупают его на внутреннем рынке по внутрироссийским ценам и продают за рубежом по более высоким) и насытить внутренний рынок, увеличив предложение, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива будет действовать в России до стабилизации ситуации на топливном рынке, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
топливо дефицит Новак Джокович бензин
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