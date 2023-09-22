Развожаев назвал ложной информацию об ударах ВСУ по энергообъектам

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Украинские военные не наносили удары по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан», — написал Развожаев в своем телеграм-канале, призвав доверять только официальным источниками информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков также сообщил в телеграм-канале, что «все объекты энергетики полуострова работают в обычном режиме».

Днем 22 сентября ракетному удару подвергся штаб Черноморского флота в Севастополе. Развожаев говорил, что в здании возник пожар, в десяти домах в центре города взрывной волной выбило стекла. Пострадавших, по его словам, нет. Минобороны сообщало, что без вести пропал один военный.

Кроме того, у западного побережья Крыма обнаружили и уничтожили одну украинскую ракету и два дрона самолетного типа. Крючков рассказал, что из-за сбитой за пределами Бахчисарая ракеты загорелась трава.