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Технологии и медиа ,  
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Telegram запустил функцию историй для каналов

Telegram разрешил каналам публиковать истории за голоса подписчиков с Premium
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории (Stories), доступ к функции откроется после того, как пользователи с подпиской Premium поддержат канал голосом. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Подписка Premium предоставляет пользователю один голос, который он может отдать любому каналу раз в сутки. Чем больше у канала голосов, тем выше его уровень, а каждый новый уровень позволяет публиковать для всех подписчиков одну историю в день.

Каналы могут собирать голоса при помощи специальных ссылок. Публиковать истории в канале могут только администраторы с подпиской Premium.

Ранее функция историй была доступна только пользователям. Ее введение приурочили к десятилетию с момента основания мессенджера (14 августа 2013 года).

Telegram также расширил функционал самих историй: теперь в них можно добавлять стикеры-реакции и музыку. Кроме того, в мессенджере появился режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что каналы с большим количеством Premium-подписчиков будут появляться в поисковой выдаче выше, чем каналы с похожими названиями и малым числом пользователей с подпиской.

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«Раньше общедоступные каналы с большим количеством подписчиков отображались выше в результатах поиска. Некоторое время эта система нормально работала, но спамеры стали ей все чаще злоупотреблять. <...> Каналы с большим количеством премиум-подписчиков, как правило, имеют более высокий рейтинг», — объяснял Дуров.

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