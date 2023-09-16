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Telegram отдаст приоритет каналам с премиум-подписчиками в поиске

Telegram отдаст приоритет каналам в поиске, у которых больше премиум-подписчиков
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Телеграм-каналы с большим количеством премиум-подписчиков будут появляться в поисковой выдаче выше, чем каналы с похожими названиями и малым числом пользователей, которые приобрели премиум-подписку. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Раньше общедоступные каналы с большим количеством подписчиков отображались выше в результатах поиска. Некоторое время эта система нормально работала, но спамеры стали ей все чаще злоупотреблять. <...> Каналы с большим количеством премиум-подписчиков, как правило, имеют более высокий рейтинг», — рассказал Дуров.

Он добавил, что если конкретный пользователь платформы, купивший премиум-подписку, присоединится к слишком большому количеству телеграм-каналов, он не будет сильно повышать их рейтинг в поисковой выдаче. «Отзывы об этом изменении в подавляющем большинстве положительные», — отметил Дуров. Он уточнил, что каналы с завышенным количеством подписчиков стали менее заметными, когда как «полезные группы и мини-приложения теперь привлекают больше пользователей».

14 августа Дуров рассказал, что в мессенджере, когда он еще находился на стадии разработки, можно было выкладывать фотографии в профиле и получать на них реакции, что схоже на нынешний формат историй (Stories) — формат временных постов, которые можно опубликовать на период от шести до 48 часов, после чего они исчезают. Истории стали доступны 20 июля для подписчиков Telegram Premium.

Теги
Telegram Павел Дуров поисковая выдача
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