Telegram отдаст приоритет каналам с премиум-подписчиками в поиске

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Телеграм-каналы с большим количеством премиум-подписчиков будут появляться в поисковой выдаче выше, чем каналы с похожими названиями и малым числом пользователей, которые приобрели премиум-подписку. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Раньше общедоступные каналы с большим количеством подписчиков отображались выше в результатах поиска. Некоторое время эта система нормально работала, но спамеры стали ей все чаще злоупотреблять. <...> Каналы с большим количеством премиум-подписчиков, как правило, имеют более высокий рейтинг», — рассказал Дуров.

Он добавил, что если конкретный пользователь платформы, купивший премиум-подписку, присоединится к слишком большому количеству телеграм-каналов, он не будет сильно повышать их рейтинг в поисковой выдаче. «Отзывы об этом изменении в подавляющем большинстве положительные», — отметил Дуров. Он уточнил, что каналы с завышенным количеством подписчиков стали менее заметными, когда как «полезные группы и мини-приложения теперь привлекают больше пользователей».

14 августа Дуров рассказал, что в мессенджере, когда он еще находился на стадии разработки, можно было выкладывать фотографии в профиле и получать на них реакции, что схоже на нынешний формат историй (Stories) — формат временных постов, которые можно опубликовать на период от шести до 48 часов, после чего они исчезают. Истории стали доступны 20 июля для подписчиков Telegram Premium.