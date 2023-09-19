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Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области украинском дроне

Минобороны: в Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Белгородской областью силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, дрон должен был «совершить террористическую атаку» по объектам в России.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.

В первой половине дня в ведомстве сообщили о сбитом в Брянской области БПЛА. В обоих случаях о последствиях информации не было.

В августе 2023 года РБК подсчитал, что с начала военной операции на Украине власти российских регионов более 500 раз сообщали о появлении или атаках беспилотников.

Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года. Тогда об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Позднее в этот же день об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области. В Пскове БПЛА атаковали военно-гражданский аэродром, там произошел пожар. Брянская область подверглась атакам беспилотников несколько раз — всего за день над ее территорией сбили семь дронов. Так, в Брянске два беспилотника попытались атаковать телебашню, их уничтожили системы ПВО.

Впервые об атаке беспилотника по территории России сообщили 19 июня 2022 года: курский губернатор Роман Старовойт заявил, что дрон проник в воздушное пространство приграничного Беловского района и «успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров». С этого времени власти регионов заявляли об атаках каждый месяц.

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