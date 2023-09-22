Шмыгаль: Украина в 2023 году направит более $54 млрд на военные нужды

Украина в 2023 году направит более $54 млрд на военные нужды

Фото: John Moore / Getty Images

Власти Украины в этом году направят на нужды обороны и безопасности почти 2 трл грн ($54,1 млрд). Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Украина в прошлом году перевела экономику на военные рельсы. Весь бюджет мирного времени ориентирован на закупку и создание всего нужного для Вооруженных сил», — написал Шмыгаль.

Он также назвал одними из важнейших приоритетов в работе правительства восстановление жилья граждан, защиту энергетической инфраструктуры и поддержку бизнеса. Шмыгаль объяснил, что развитие программ помощи предпринимателям «способствует созданию рабочих мест и возращению людей домой».

В марте министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что страна тратит на военную кампанию около 130 млрд грн ($3,5 млрд) в месяц при ежемесячном доходе бюджета в 80 млрд грн ($2,1 млрд). По этим расчетам, расходы в год на ведение боевых действий составляют 1,56 трлн грн (более $40 млрд).

Шмыгаль в августе заявлял, что Украина тратит на содержание армии около 2 трлн грн ($54,1 млрд), что больше, чем доход бюджета страны до начала военных действий (1,3 трлн грн, или более $35 млрд). По его словам, государство может направлять столько средств на оборону благодаря финансовой поддержке западных стран и организаций, а также грантам и кредитам.

Россия осуждает оказание Украине финансовой и военной помощи.