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Военная операция на Украине ,  
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Киев нашел способ нарастить доходы бюджета для боевых действий

WSJ: Киев запустит продажу военных облигаций частным лицам в Европе
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев планирует увеличить расходы на оборону и использует «лоскутный» подход для покрытия дефицита бюджета, в том числе открывает продажи военных облигаций для частных лиц за рубежом, особенно в Западной Европе
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Украина использует «лоскутный» подход, чтобы «закрыть дыры» в бюджете. Для наращивания расходов на боевые действия используются несколько путей: в том числе на этой неделе Investment Capital Ukraine (ICU) совместно с правительством открывает дистанционную продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, в частности в Западной Европе, сообщает The Wall Street Journal.

Киев планирует увеличить расходы бюджета на оборону с $30 млрд до $40 млрд в этом году и до $45 млрд в следующем.

«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные пробелы, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия», — сказал руководитель отдела макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Также Украина наращивает внутренний рынок облигаций: в этом году правительство заняло $10 млрд. Если в начале боевых действий большинство новых гособлигаций купил украинский Центробанк, чтобы стабилизировать экономику, то теперь основную роль играет частный сектор благодаря доходности с поправкой на инфляцию около 10%.

По данным украинского Министерства финансов, банки, компании и частные лица увеличили владение казначейскими облигациями Украины на $3 млрд в этом году, в то время как активы Центрального банка сократились примерно на $400 млн.

Киевский страховщик имущества и несчастных случаев ARX увеличил объем гособлигаций примерно до 75% от $80 млн, которые он инвестирует в этом году, по сравнению с 60% до начала военных действий, сказал директор казначейства и инвестиций Константин Лихицкий.

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Украинский Минфин надеется провести дальнейшую реструктуризацию облигаций в следующем году, для чего необходимо попросить «неохотных инвесторов простить часть долга и обменять оставшуюся часть на новые ценные бумаги», пишет WSJ.

Кроме дохода за счет продажи облигаций Украина могла бы получить средства, вступив в ЕС, в виде грантов на развитие, сельскохозяйственных субсидий и другой помощи. Также издание отмечает планы ЕС передать Киеву процент от заблокированных российских активов за рубежом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе говорил, что страна тратит на содержание армии около 2 трлн грн (примерно $53,3 млрд). В марте министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что страна тратит на военную кампанию около 130 млрд грн в месяц при ежемесячном доходе бюджета в 80 млрд грн. По этим расчетам, расходы в год составляют 1,56 трлн грн.

Киеву оказывают финансовую поддержку другие страны и международные организации.

Украина уже использовала продажу военных облигаций. Как говорил Шмыгаль, к концу прошлого года с начала конфликта Украина привлекла от партнеров более $36 млрд. По его словам, 200 млрд грн удалось получить от продажи военных облигаций.

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