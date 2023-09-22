Аксенов сообщил о сбитых в Крыму крылатых ракетах

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над территорией Крыма силы противовоздушной обороны сбили крылатые ракеты, заявил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Ранее по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар, после чего началось возгорание.

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, находившиеся на улице люди не пострадали. Минобороны сообщило об одном погибшем военном.

Это не первая атака на штаб Черноморского флота.

Предыдущая была в июле 2022 года. Тогда украинские военные нанесли удар с помощью самодельного беспилотника, у которого было маломощное взрывное устройство.

Развожаев сообщал, что тогда при ударе пострадали шесть человек. Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство. После случившегося в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности.