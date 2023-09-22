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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле хутора в двух километрах от границы

Гладков сообщил об обстреле хутора в двух километрах от границы с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Утром 22 сентября со стороны Украины был обстрелян хутор Валковский в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая», — написал глава региона.

Он уточнил, что на место взрывов уже прибыли оперативные службы, власти уточняют ущерб с помощью подомового обхода.

Хутор Валковский находится в двух километрах от российско-украинской границы.

В предыдущий день Гладков сообщил об обстреле двух населенных пунктов: села Новая Таволжанка, которое находится непосредственно у границы с Украиной, и села Вязовое.

В обоих случая пострадавших не было. В Вязовом снаряд попал в частный жилой дом, у которого были выбиты окна, повреждены фасад и крыша.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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