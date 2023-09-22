Гладков сообщил об обстреле хутора в двух километрах от границы
Утром 22 сентября со стороны Украины был обстрелян хутор Валковский в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая», — написал глава региона.
Он уточнил, что на место взрывов уже прибыли оперативные службы, власти уточняют ущерб с помощью подомового обхода.
Хутор Валковский находится в двух километрах от российско-украинской границы.
В предыдущий день Гладков сообщил об обстреле двух населенных пунктов: села Новая Таволжанка, которое находится непосредственно у границы с Украиной, и села Вязовое.
В обоих случая пострадавших не было. В Вязовом снаряд попал в частный жилой дом, у которого были выбиты окна, повреждены фасад и крыша.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире