Губернатор Гладков: под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка

Гладков сообщил об обстреле второго за день села в Белгородской области

Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел на территорию одного из предприятий. Осколками снарядов посекло один автомобиль», — написал глава региона.

В первой половине дня Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Вязовое.

«Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом — выбиты окна, повреждены фасад и крыша», — отметил Гладков.

По его словам, повреждения получили также линии газоснабжения и электропередачи. Из-за этого часть жителей сел Репяховка и Вязовое были отключены от электричества.

Село Новая Таволжанка расположено непосредственно у границы с Украиной. О его обстрелах после начала специальной военной операции глава региона сообщает регулярно.