Объединенную систему ПВО СНГ решили оснастить противоракетным оружием

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В странах СНГ наряду с созданием региональных систем противовоздушной обороны (ПВО) планируется развернуть и системы противоракетной обороны (ПРО), заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, передает «РИА Новости».

«Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств-участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО», — сказал Грехов.

Он уточнил, эти мероприятия направлены на реализацию межгосударственных соглашений о создании региональных систем противовоздушной обороны в рамках объединенной системы ПВО СНГ.

О создании объединенной системы ПВО в СНГ договорились в 1995 году. Сейчас в соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В мае этого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Киргизией.