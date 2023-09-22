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Финансы ,  
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ЦБ выпустил монету в честь четырех включенных в состав России регионов

Фото: ЦБ России
Фото: ЦБ России

Банк России объявил о выпуске в обращение очередной монеты из серии «Исторические события», новинка посвящена включению в состав России четырех регионов — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области.

На монете в цвете изображены флаги всех четырех регионов, установленные в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а также герб России. Кроме того, на монете приводится «выдержка» из ст. 65 Конституции России, в которой содержится список составляющих страну регионов.

По окружности имеются рельефные надписи: вверху — «Вхождение в состав Российской Федерации», внизу — «30 сентября 2022 г.».

Церемония подписания договора с главами ДНР, ЛНР и военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей прошла в Кремле 30 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин назвал день подписания документов об их вхождении в состав страны «днем правды и справедливости».

Достоинство монеты определено ЦБ в 3 руб., и по этому номиналу она обязательна к приему во все платежи. Однако в реальности вряд ли кто-то захочет ей расплатиться — монета изготовлена из серебра и весит 31,1 г (1 тройская унция). К тому же и тираж монеты невелик — всего 3 тыс. экземпляров.

Ранее в серии «Исторические события» ЦБ выпускались монеты, посвященные столетию создания Республики Бурятия, столетию гражданской авиации в России и 250-летию Санкт-Петербургского горного университета.

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