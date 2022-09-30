Путин заявил, что Россия «открывает двери и сердце» для новых регионов

Путин, говоря о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил, что Россия стала сильнее, «а значит, победа будет за нами»

Фото: Reuters

Президент Владимир Путин, выступая в центре Москвы на митинге-концерте в честь присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, назвал день подписания документов об их вхождении в состав страны «днем правды и справедливости».

«Россия открывает не только двери для своих братьев и сестер. Она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой», — сказал он, выступая перед собравшимися на Красной площади.

По словам Путина, Россия после присоединения четырех регионов стала сильнее, «за нами правда, а в правде сила». «А значит, победа будет за нами», — уверен он.

Президент пообещал также, что Москва будет повышать уровень безопасности на этих территориях и делать все, «чтобы возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы и другие учебные заведения, больницы и поликлиники».

Церемония подписания договора с главами ДНР, ЛНР и военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей прошла 30 сентября в Кремле. Это первый этап вхождения этих регионов в состав России, следующим станет разработка новых конституционных законов об их принятии (в Конституции перечислены все входящие в состав федерации субъекты), после чего его должны одобрить Госдума и Совфед.

Сразу после этого США, Великобритания и Канада объявили о новых санкциях против России. «Дополнительными экономическими издержками» пригрозили и главы МИД стран G7, заявив, что никогда не признают вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможными переговоры с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин (российский президент до этого призвал Киев вернуться к переговорам, но заявил, что Москва не будет обсуждать статус территорий, независимость которых она признала и которые начали процесс вхождения в состав России). Также он сказал, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что соответствующее решение должны поддержать 30 стран — членов альянса, и заявил, что блок будет поддерживать Киев.

Путин весной говорил, что из-за намерения Украины вступить в НАТО появилась «абсолютно реальная угроза» для России. Это был один из аргументов, которым он обосновал начало боевых действий и требование «демилитаризации» соседней страны.