ЦКБ «Рубин» рассказал о новом проекте стратегических атомных подлодок
Специалисты центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» разработали новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу, сообщил «РИА Новости» заместитель генерального директора бюро Андрей Баранов.
В конце июня генеральный директор предприятия Игорь Вильнит сообщил агентству, что бюро разрабатывает новую атомную подводную лодку «Арктур», которая сможет поражать цели как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Вильнит назвал ее «подлодкой будущего» и заявил, что новая субмарина будет использоваться российским флотом во второй половине XXI века.
«Концепция «Арктура» не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты — флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — рассказал агентству Баранов.
ЦКБ МТ «Рубин» — это многопрофильное предприятие, специализирующееся на проектировании подводных лодок различного назначения. Бюро является главным в стране разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок. Также ЦКБ МТ «Рубин» занимается проектированием морских сооружений различного назначения, гражданским судостроением, разработкой и производством судового комплектующего оборудования и устройств, робототехникой.
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