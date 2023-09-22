В Петербурге загорелся пункт утилизации мусора на площади 600 кв. м.

Пункт утилизации мусора загорелся в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания, по предварительным данным, достигла 600 кв. м, передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

Пожар начался в пункте в 4-м Предпортовом проезде. Как уточнили в ведомстве, там загорелся картон. Телеканал РЕН ТВ пишет, что в проезде горит дом № 3. По данным сервиса «2ГИС», там находятся мастерская по изготовлению памятников, шиномонтаж, филиал строительной компании и еще одна мастерская по изготовлению изделий из камня.

В соседнем здании по адресу 4-й Предпортовый проезд 3а также находится гранитная мастерская. Часть площади занимает слад компании «Сева», которая изготавливает деревянные поддоны.

К 03:28 мск возгорание локализовали. Данных о пострадавших, по информации МЧС, нет.

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