 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге загорелся пункт утилизации мусора

В Петербурге загорелся пункт утилизации мусора на площади 600 кв. м.

Пункт утилизации мусора загорелся в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания, по предварительным данным, достигла 600 кв. м, передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

Пожар начался в пункте в 4-м Предпортовом проезде. Как уточнили в ведомстве, там загорелся картон. Телеканал РЕН ТВ пишет, что в проезде горит дом № 3. По данным сервиса «2ГИС», там находятся мастерская по изготовлению памятников, шиномонтаж, филиал строительной компании и еще одна мастерская по изготовлению изделий из камня.

В соседнем здании по адресу 4-й Предпортовый проезд 3а также находится гранитная мастерская. Часть площади занимает слад компании «Сева», которая изготавливает деревянные поддоны.

К 03:28 мск возгорание локализовали. Данных о пострадавших, по информации МЧС, нет.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Пожар мусор Санкт-Петербург
Материалы по теме
В торговом центре в Петербурге произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м
Общество
При пожаре в аварийном доме на Ямале погибли двое детей
Общество
В рязанском Рыбном произошел пожар у станции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 21 сен, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 21 сен, 16:36
Reuters назвал новым испытанием для Байдена рост числа мигрантов в США Общество, 05:22
Минобороны сообщило об уничтожении «Градами» опорного пункта ВСУ Политика, 05:19
Эксперты предложили «социальные» полки в магазинах для пенсионеров Экономика, 04:55
Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине Политика, 04:50
В Петербурге загорелся пункт утилизации мусора Общество, 04:21
«Коммерсантъ» узнал о планах продажи Ту-214 из авиапарка президента Бизнес, 04:17
Зеленский поедет в Канаду Политика, 03:49
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Мощности выпускающего «Смерчи» завода получит производитель «Тайфунов» Бизнес, 03:22
Китай предложил в ООН бойкотировать односторонние санкции Политика, 03:16
Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 37 Общество, 02:40
Бывший топ-менеджер НОВАТЭКа получил срок в США за неуплату налогов Общество, 02:33
США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн Политика, 02:11
Байден пообещал поставить Украине танки Abrams на следующей неделе Политика, 01:41
Боррель пригрозил Баку мерами в случае эскалации в Карабахе Политика, 01:36