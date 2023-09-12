В Петербурге загорелся картон в производственном здании на площади 800 кв. м

В Петербурге на производстве загорелся картон на площади 800 кв. м

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелись помещения, где находятся склад и производство картона, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Пожар, по информации ведомства, начался около 21:20 мск в здании по адресу: улица Латышских Стрелков, д. 29В, корп. 4. В двухэтажном производственно-складском здании загорелась картонная упаковка.

По данным сервиса «2ГИС», площадь в здании занимают торгово-производственная компания строительных материалов Raggy wood, фирма по установке инженерных сетей, торговая компания Пансе и фирма «Гелий.ру», которая продает гелий в баллонах.

Данных о пострадавших у МЧС пока нет. Пожар тушат 38 человек и восемь единиц техники. По информации РЕН ТВ, пострадал один человек, его госпитализировали.

Площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

Ранее, 7 сентября, на востоке Москвы загорелось здание Научно-производственного предприятия «Салют». Людей из здания эвакуировали. Площадь пожара составила 6 кв. м., информации о пострадавших в МЧС не поступало.