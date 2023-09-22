Зеленский поедет в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду в период с 21 по 22 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства. На момент публикации материала в столице Канады, Оттаве, еще не наступило 22 сентября.

Зеленский встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. «Премьер-министр Трюдо встретится с Зеленским, чтобы подтвердить, что Канада продолжает оказывать военную, экономическую, гуманитарную поддержку и поддержку развития Украине <…> столько, сколько потребуется», — сказано в заявлении.

Переговоры политиков состоятся в Оттаве. Там же пройдет церемония подписания соглашения, направленного на укрепление экономических связей между Канадой и Украиной, сообщили в пресс-службе.

Зеленский в ходе визита должен выступить с речью перед канадским парламентом. Затем он поедет с Трюдо в Торонто, где политики встретятся с канадскими бизнесменами. На встрече будут обсуждаться инвестиции частного сектора «в будущее Украины».

Это первый визит Зеленского в Канаду с начала российской спецоперации на Украине.

По данным портала FlightAware, правительственный самолет Airbus A319 CJ, на котором Зеленский несколько дней назад прибыл в США, сейчас летит в Оттаву. Борт дожен приземлиться в городе в 22:48 по североамериканскому восточному времени (EDT) 21 сентября, т.е. в 05:48 мск.

В период с 18 по 21 сентября Зеленский находился с визитом в Соединенных Штатах. За это время принял участие в заседании Совета Безопасности ООН и провел несколько встреч на полях Генеральной ассамблеи организации. Украинский президент провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой и другими политиками.

Днем 21 сентября президент Украины провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Там же он встретился с американскими парламентариями.