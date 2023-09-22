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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Боррель пригрозил Баку мерами в случае эскалации в Карабахе

Боррель: ЕС примет меры против Азербайджана в случае эскалации в Карабахе
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Конфликт Армении и Азербайджана

Евросоюз примет ответные меры в отношении Азербайджана, если Баку начнет принудительно перемещать население Нагорного Карабаха или допустит новую эскалацию в регионе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, «включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации», — сказано в заявлении. «Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС. Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — подчеркнул верховный представитель ЕС.

Евросоюз осуждает военную операцию Азербайджана и «сожалеет о жертвах и человеческих жертвах, вызванных этой эскалацией», добавил Боррель. Евросоюз принял к сведению заявления о прекращении огня. Брюссель ожидает «немедленного и полного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня», отметил политик.

Кроме того, ЕС призывает Азербайджан предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, в том числе посредством полного открытия Лачинского коридора, подчеркнул Боррель. «Гуманитарные организации должны иметь возможность действовать свободно» — заявил он. Боррель подчеркнул, что ЕС готов оказать жителям региона гуманитарную помощь в срочном порядке.

МИД Азербайджана назвал обвинения в адрес военных об агрессии по отношению к мирному населению безосновательными и ложными. Целью вооруженных сил были только военные объекты, подчеркнул глава ведомства Джейхун Байрамов.

В Нагорном Карабахе 19 сентября началась «антитеррористическая» операция Азербайджана. На следующий день по предложению российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Соглашение, кроме того, включало пункты о выводе армянской армии, расформировании и разоружении вооруженных сил республики, выводе военной техники и обсуждении с Азербайджаном вопросов реинтеграции региона, а также обеспечения прав и безопасности армян Карабаха. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

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Затем, 21 сентября, в городе Евлах состоялась первая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана с участием российских миротворческих сил. Баку представил планы по реинтеграции региона, его положения опубликованы не были.

Вечером того же дня российское Минобороны сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня после заключения соответствующей договоренности. Премьер Армении Никол Пашинян признавал нарушения, но отмечал, что стороны в целом соблюдают взятые на себя обязательства.

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Теги
Жозеп Боррель ЕС Нагорный Карабах Азербайджан ответные меры
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