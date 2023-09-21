Путин в Великом Новгороде посетил центр помощи участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин посетил центр поддержки участников военной операции на Украине и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, о посещении центра глава государства договорился в ходе телефонного разговора с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
16 сентября Путин подписал распоряжение о проведении в Великом Новгороде 20–21 сентября расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в стране.
Президент также планировал встретиться с победителями Чемпионата высоких технологий.
Глава государства посещал Великий Новгород ровно год назад, 21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации.
Визит Путина был приурочен к 1160-летию зарождения российской государственности. В тот день в городе прошел митинг, на котором президент выступил с речью.
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