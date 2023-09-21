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Военная операция на Украине ,  
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Путин в Великом Новгороде посетил центр помощи участникам спецоперации

Путин посетил центр помощи ветеранам спецоперации на Украине в Великом Новгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин (в центре)
Владимир Путин (в центре) (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин посетил центр поддержки участников военной операции на Украине и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, о посещении центра глава государства договорился в ходе телефонного разговора с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

16 сентября Путин подписал распоряжение о проведении в Великом Новгороде 20–21 сентября расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в стране.

Президент также планировал встретиться с победителями Чемпионата высоких технологий.

Глава государства посещал Великий Новгород ровно год назад, 21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации.

Визит Путина был приурочен к 1160-летию зарождения российской государственности. В тот день в городе прошел митинг, на котором президент выступил с речью.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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