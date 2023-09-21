Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30%
Центральный банк Турции принял решение повысить учетную ставку сразу на 500 базисных пунктов, с 25 до 30%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться снижения инфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», — говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что инфляция в Турции превышала прогнозы на июль и август. Также в Центробанке прогнозируют дальнейший рост цен из-за повышения внутреннего спроса и роста нефтяных котировок.
В Центробанке Турции намерены добиться дефляции до 2024 года при помощи ужесточения денежно-кредитной политики.
«Прямые иностранные инвестиции, улучшение условий внешнего финансирования, продолжающееся увеличение резервов, поддержка доходов от туризма на текущем счете и увеличение внутреннего и внешнего спроса на активы в турецкой лире будут в значительной степени способствовать стабильности цен», — добавили в регуляторе.
Это четвертое повышение ключевой ставки в Турции за четыре месяца. В июне Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых. В июле ставку повысили до 17,5%, а в августе — до 25%.
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