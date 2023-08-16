«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Гавану с 24 декабря

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Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начнет полеты из Москвы в Гавану с 24 декабря, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Регулярные прямые рейсы в столицу Кубы будут дважды в неделю — по средам и воскресеньям, говорится в сообщении. Расписание уже составлено, билеты доступны для покупки. Перелет из Москвы в Гавану займет 14 часов 20 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER. Стоимость перелета в одну сторону 24 декабря составит на одного пассажира более 66 тыс. руб. На январь билеты продаются по цене от 53 359 руб.

Прямые рейсы между странами не осуществлялись с начала прошлого года из-за закрытия Евросоюзом неба для российских самолетов — маршруты последних проходили над территорией ЕС. Решение о возобновлении авиасообщения с Кубой было принято в минувшем мае в результате визита на остров российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. С 1 июля авиакомпания «Россия» запустила прямые рейсы в курортный кубинский город Варадеро.

Кроме того, осенью «Аэрофлот» планирует запустить рейсы на Бали и в Гонконг. Перелеты также будет выполнять его дочерняя авиакомпания — «Россия».