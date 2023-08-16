branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Власти Москвы в 2023 году разрешили построить 8,6 млн кв. м недвижимости Недвижимость, 14:22
Инструкция для туриста: как спланировать поездку в Петербург Партнерский материал, 14:18
Le Monde узнала об отказе африканского союза от применения силы в Нигере Политика, 14:16
Red Wings заявила о возвращении к нормальному графику полетов Политика, 14:14
Politico узнало о блокировке в Британии счетов торгующих с Украиной фирм Финансы, 14:09
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
Newsweek узнал о спорах в украинском руководстве о контрнаступлении Политика, 13:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как прокачать креативность команды. Работающие техники Pro, 13:58
«Роскосмос» опубликовал цветное фото с летящей в космосе «Луны-25» Технологии и медиа, 13:58
Coinbase получила одобрение на торговлю криптовалютными фьючерсами в США Крипто, 13:53
Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» оказался под угрозой срыва Спорт, 13:51
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Гавану с 24 декабря Бизнес, 13:47
В Чечне проверят жалобу сжегшего Коран, что его «избил сын Кадырова» Общество, 13:42
ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях концерна КРЭТ Пресс-релиз, 13:39
Бизнес ,  
0 

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Гавану с 24 декабря

Фото: Joaquin Hernandez / Global Look Press
Фото: Joaquin Hernandez / Global Look Press

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начнет полеты из Москвы в Гавану с 24 декабря, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Регулярные прямые рейсы в столицу Кубы будут дважды в неделю — по средам и воскресеньям, говорится в сообщении. Расписание уже составлено, билеты доступны для покупки. Перелет из Москвы в Гавану займет 14 часов 20 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER. Стоимость перелета в одну сторону 24 декабря составит на одного пассажира более 66 тыс. руб. На январь билеты продаются по цене от 53 359 руб.

Прямые рейсы между странами не осуществлялись с начала прошлого года из-за закрытия Евросоюзом неба для российских самолетов — маршруты последних проходили над территорией ЕС. Решение о возобновлении авиасообщения с Кубой было принято в минувшем мае в результате визита на остров российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. С 1 июля авиакомпания «Россия» запустила прямые рейсы в курортный кубинский город Варадеро.

Кроме того, осенью «Аэрофлот» планирует запустить рейсы на Бали и в Гонконг. Перелеты также будет выполнять его дочерняя авиакомпания — «Россия».

Теги
Аэрофлот Куба Россия полеты Гавана
Материалы по теме
Первый с 2022 года рейс на Кубу вылетел из Шереметьево
Общество
Авиакомпания «Россия» увеличит число полетов на Кубу
Бизнес
Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу
Политика