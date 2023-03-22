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Расчеты «Мста-С» нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты «Мста-С» нанесли удар по украинской пехоте на краснолиманском направлении

Расчеты артиллерийских установок «Мста-С» нанесли удар по украинской пехоте и военной технике на краснолиманском направлении, сообщил "РИА Новости" начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

Он уточнил, что скопления пехоты и боевой техники обнаружили расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Данные передали расчетам «Мста-С». В результате удара Вооруженные силы Украины понесли потери.

Кроме того, российские военные заметили перемещение украинских боевых машин пехоты на чернодибровском участке. «В результате огневого поражения артиллерии противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве», — рассказал Аверин.

На южнодонецком направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии отразили атаки 72-й механизированной бригады ВСУ, которая пыталась контратаковать подразделения группировки «Восток». В результате были убиты более 20 украинских военных и сбит беспилотник «Лелека», заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Кроме того, на запорожском направлении расчет «Мста-С» уничтожил гаубицу противника, а расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» сбил беспилотник «Стрепет».

«Мста-С» — это дивизионная самоходная гаубица калибром 152-мм. Она предназначена в основном для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, систем ПВО, живой силы, танков и другой броневой техники. Помимо военной операции на Украине, Россия применяла «Мста-С» во время первой и второй чеченских кампаний.

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Накануне, 21 марта, Александр Савчук, которого «РИА Новости» так же, как и Дениса Аверина, называет начальником пресс-центра группировки войск «Центр», рассказал об отражении контратаки ВСУ на краснолиманском направлении. Удар по украинским военным нанес расчет реактивных систем залпового огня «Град», в результате армия Украины потеряла военных и бронетехнику.

Расчеты «Мста-С» нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении
Расчеты «Мста-С» нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении

Теги
Красный Лиман артиллерийская установка ВСУ
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