В Черкассах повредили объект социальной инфраструктуры

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В Черкассах в результате падения обломков после работы ПВО получил повреждения объект социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Горь Табурец в своем телеграм-канале.

«Ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры», — написал Табурец.

По его словам, в городе пострадали пять человек. Под завалами находится как минимум один местный житель.

Глава МВД Украины Игорь Клименко написал в своем телеграм-канале, что в Черкассах пострадало здание отеля, в нем возник пожар. Также загорелись торговые павильоны на рынке. Пострадали семь человек, одного высвободили из-под завалов.

Ночью и утром власти нескольких областей Украины сообщали о взрывах, по всей стране объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России об ударах по Украине не отчитывалось. Ведомство с начала полномасштабных боев указывает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам соседнего государства и связанной с ним инфраструктуре.