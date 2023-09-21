В Черкассах повредили объект социальной инфраструктуры
В Черкассах в результате падения обломков после работы ПВО получил повреждения объект социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Горь Табурец в своем телеграм-канале.
«Ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры», — написал Табурец.
По его словам, в городе пострадали пять человек. Под завалами находится как минимум один местный житель.
Глава МВД Украины Игорь Клименко написал в своем телеграм-канале, что в Черкассах пострадало здание отеля, в нем возник пожар. Также загорелись торговые павильоны на рынке. Пострадали семь человек, одного высвободили из-под завалов.
Ночью и утром власти нескольких областей Украины сообщали о взрывах, по всей стране объявляли воздушную тревогу.
Минобороны России об ударах по Украине не отчитывалось. Ведомство с начала полномасштабных боев указывает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам соседнего государства и связанной с ним инфраструктуре.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире