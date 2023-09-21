 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция в Сирии ,  
0 

Почти по всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу снова объявили по всей Украине, кроме Одесской области
Сюжет
Военная операция в Сирии

Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую и Львовскую области. Об этом свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в том числе на западе страны. Единственным исключением является Одесская область, где тревогу не объявляли.

Тревогу объявили на Украине второй раз за утро. Незадолго до 6:00 мск сирены включили во всех областях страны. Власти нескольких регионов сообщали о взрывах.

Киевская администрация заявила, что обломки ракет упали в нескольких районах. В Шевченском районе повреждения получила газовая труба, в Дарницком — нежилые помещения и припаркованные автомобили. Всего в Киеве пострадали семь человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

Как сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко, в Черкассах пострадало здание отеля: там начался пожар, ранения получили семь человек. В Киевской области начались возгорания на территории нескольких предприятий, есть повреждения в частном секторе. Пострадали два человека.

В Харькове, по данным МВД, разрушено складское здание, пострадали два человека. «Есть попадание и повреждение также в Ровенской области», — сообщил Клименко. В Львовской области, по его словам, был нанесен удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.

Читайте на РБК Pro
В Париже запретили аренду электросамокатов. Что это значит для кикшеринга
Высокий доход и госкомпания: как россияне выбирают работодателя
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось

Минобороны России не сообщало об ударах. Ведомство с начала полномасштабных боев настаивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам соседнего государства и связанной с ним инфраструктуре.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Украина Воздушная тревога взрыв МВД Украины
Материалы по теме
В Киеве рассказали о 1000 часов при включенной воздушной тревоге
Политика
Во Львове после взрывов начался пожар на промышленном складе
Политика
В Харькове прозвучали взрывы в промзоне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 20 сен, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 20 сен, 16:42
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:22
Почти по всей Украине вновь объявили воздушную тревогу Политика, 08:08
В Киеве рассказали о 1000 часов при включенной воздушной тревоге Политика, 08:04
Высокий доход и госкомпания: как россияне выбирают работодателя Pro, 08:03
В России предложили создать ГОСТы для автотуризма Бизнес, 08:00
Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн Политика, 07:47
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Полицейский погиб при взрыве в венгерском Эстергоме, куда приехал Орбан Политика, 07:32
Эксперты ВШЭ предупредили о всплеске заболеваемости ожирением после COVID Национальные проекты, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:28
Как конфликт в Карабахе влияет на евробонды Армении и Азербайджана Pro, 07:01
США объяснили закрытие банком JPMorgan канала расчета с Россией за зерно Политика, 06:56
Российские миротворцы эвакуировали 5 тыс. человек в Нагорном Карабахе Политика, 06:33
Южнокорейский истребитель KF-16 разбился в Сосане Политика, 06:16