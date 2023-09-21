Почти по всей Украине вновь объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую и Львовскую области. Об этом свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих такие оповещения.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в том числе на западе страны. Единственным исключением является Одесская область, где тревогу не объявляли.
Тревогу объявили на Украине второй раз за утро. Незадолго до 6:00 мск сирены включили во всех областях страны. Власти нескольких регионов сообщали о взрывах.
Киевская администрация заявила, что обломки ракет упали в нескольких районах. В Шевченском районе повреждения получила газовая труба, в Дарницком — нежилые помещения и припаркованные автомобили. Всего в Киеве пострадали семь человек, сообщил мэр Виталий Кличко.
Как сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко, в Черкассах пострадало здание отеля: там начался пожар, ранения получили семь человек. В Киевской области начались возгорания на территории нескольких предприятий, есть повреждения в частном секторе. Пострадали два человека.
В Харькове, по данным МВД, разрушено складское здание, пострадали два человека. «Есть попадание и повреждение также в Ровенской области», — сообщил Клименко. В Львовской области, по его словам, был нанесен удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.
Минобороны России не сообщало об ударах. Ведомство с начала полномасштабных боев настаивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам соседнего государства и связанной с ним инфраструктуре.
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