В МИДе заявили о провокационном характере учений НАТО

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НАТО в течение последних десятилетий непрерывно наращивает масштабы учений, которые носят все более провокационный и агрессивный характер. Об этом заявили «РИА Новости» в МИД России, комментируя планы Североатлантического альянса провести учения Steadfast Defender в 2024 году.

В МИДе отметили, что эти учения будут проводиться близ российских границ. «При этом если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем «воображаемом» противнике на востоке, то теперь натовцы не скрывают: они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — подчеркнули в ведомстве.

Замглавы МИДа Александр Грушко ранее называл учения Steadfast Defender «частью приготовлений к военному столкновению с Россией» и «очередным осознанным шагом по дестабилизации обстановки в Европе». Он подчеркнул, что «с военной точки зрения это ничего не даст», но в очередной раз «подчеркивает необходимость реализации всех решений, которые были приняты и которые будут приняты в будущем по обеспечению наших западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне».

Учения НАТО Steadfast Defender запланированы на весну 2024 года. Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что это будут крупнейшие маневры альянса после окончания холодной войны. Они пройдут в Германии, Польше и трех странах Балтии, в учениях примут участие более 40 тыс. военных.

По словам главы военного комитета, альянс «ожидает новая эра коллективной обороны». «Мы никогда не были сильнее и подготовленнее», — подчеркивал Бауэр.

Учения Steadfast Defender по отработке коллективной обороны проводятся регулярно: в последний раз — в 2021 году, тогда в них приняли участие свыше 9 тыс. военнослужащих из более чем 20 стран НАТО и партнеров блока.