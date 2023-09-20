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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе учения НАТО назвали подготовкой к столкновению с Россией

Замглавы МИДа Грушко: учения НАТО — подготовка к столкновению с Россией
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Военная операция на Украине
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Планы проведения учений НАТО Steadfast Defender в 2024 году являются подготовкой к военному столкновению с Россией, заявил замглавы МИДа Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Это провокационные учения, носят явный агрессивный характер, это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию, и сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», — сказал он и добавил, что учения — «очередной осознанный шаг по дестабилизации обстановки на севере Европы».

Грушко подчеркнул, что «с военной точки зрения это ничего не даст», но в очередной раз «подчеркивает необходимость реализации всех решений, которые были приняты и которые будут приняты в будущем по обеспечению наших западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне».

В 2024 году НАТО проведет крупнейшие после окончания холодной войны учения Steadfast Defender, заявил 16 сентября глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

«Более 40 тыс. военных из разных стран — членов альянса проведут учения в Германии, Польше и трех странах Балтии», — сказал он. По словам Бауэра, альянс «ожидает новая эра коллективной обороны». «Мы никогда не были сильнее и подготовленнее», — подчеркнул глава Военного комитета.

Учения Steadfast Defender по отработке коллективной обороны проходят регулярно. Последний раз учения проходили в 2021 году, тогда в них приняли участие свыше 9 тыс. военнослужащих из более чем 20 стран НАТО и партнеров блока.

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