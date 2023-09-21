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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване отложили после событий в Карабахе

В Ереване перенесли концерт рэпера Snoop Dogg после событий в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Snoop Dogg
Snoop Dogg (Фото: Rob Kim / Getty Images)

Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване, запланированный на 23 сентября, перенесли по решению правительства Армении. Об этом сообщила компания — организатор мероприятия Doping Space в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«С сожалением сообщаем, что правительство Армении официально приняло решение перенести концерт Snoop Dogg, намеченный на 23 сентября. <...> Приносим искренние извинения всем, кто приобрел билеты и с нетерпением ждал концерта», — говорится в сообщении организатора. Doping Space пообещала сообщить новую дату концерта в ближайшее время.

Компания также осудила «широкомасштабную агрессию Азербайджана и жестокие зверства против наших соотечественников 19 сентября», выразив соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым.

В начале августа правительство Армении выделило из бюджета страны 2,3 млрд драмов (около $6 млн) на организацию концерта Snoop Dogg, сообщает агентство «Новости Армения» со ссылкой на проект распоряжения. Средства направили на выплату гонорара, обеспечение технических требований безопасности и страховых расходов команды рэпера, технического оборудования высокого уровня и рекламных мероприятий.

«Благодаря содействию правительства билеты будут продаваться по довольно доступным ценам, что позволит привлечь широкие слои населения», — отмечал кабмин. В правительстве ожидали, что концерт посетит 20–25 тыс. человек.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило, что начало «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Оно обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в регионе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. На следующий день власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

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В Баку утверждали, что массовых жертв при операции в Карабахе не было. В то же время омбудсмен НКР Гегам Степанян сообщал, что в ходе боевых действий погибло не менее 200 человек, десять из них — мирные жители, в том числе пятеро детей. Число раненых, по словам Степаняна, превышает 400 человек, 40 из них — мирные жители, в том числе 13 детей.

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Теги
концерты рэпер Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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