Южнокорейский истребитель KF-16 разбился в Сосане

Истребитель KF-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи разбился во время взлета на аэродроме в городе Сосан. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВВС.

Пилот благополучно катапультировался, его госпитализировали. Военный самолет принадлежал 20-му истребительскому авиаполку. Он разбился примерно в 120 км к юго-западу от Сеула. Пострадавших гражданских лиц нет, поскольку крушение произошло на авиабазе.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду. KF-16 — южнокорейская модификация истребителя.

20 ноября 2022 года другой истребитель KF-16 разбился из-за неисправности в двигателе во время выполнения задания. Его пилот также благополучно спасся. Борт принадлежал 19-му истребительному авиаполку.

14 сентября 2023 года Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму около $5 млрд. По данным Пентагона, южнокорейское правительство планирует купить также 26 двигателей Pratt & Whitney F135-PW-100 и другое необходимое для работы истребителей оборудование. Подрядчиками выступят Lockheed Martin Aeronautics Company из Техаса и Pratt & Whitney Military Engines из Коннектикута.