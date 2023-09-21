Российские войска уничтожили пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Синьковкой на купянском направлении. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра подразделения «Запад» Сергей Зыбинский.

Село Синьковка находится в Купянском районе Харьковской области. Пунктом боепитания считается место, где солдатам выдают боеприпасы. Обычно он находится в тылу на удалении от исходного рубежа (до 10 км).

На краснолиманском направлении военнослужащие России отразили две атаки ВСУ, об этом ТАСС сообщи начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «В районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады», — уточнил Савчук. По его словам, ВСУ потеряли до 70 военных, две боевые машины пехоты, два пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30.

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы России обезвредили 11 беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка, которые находятся в Луганской народной республике.

20 сентября Минобороны сообщило об отражении пяти атак на донецком направлении — в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик в Донецкой народной республике. ВСУ потеряли до 175 военных, а также танк, боевую бронированную машину и три пикапа.