Минобороны: на донецком направлении отражено пять атак ВСУ

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении отражено пять атак ВСУ, сообщили в Минобороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

ВСУ потеряли до 175-ти военнослужащих, а также танк, боевую бронированную машину и три пикапа, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российская армия поразила самоходную гаубицу М109 «Paladin» производства США, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО «Смерч».

Ночью 20 сентября начальник пресс-центра группировки «Юга» Георгий Минесашвили сообщил, что российские военные отразили три попытки атаки ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.



По его словам, подразделения группировки вместе с авиацией и артиллерией также сорвали две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого.

Кроме того, ВСУ «были нанесены существенные потери в районе Андреевки», — отмечал он. Украинские военные потеряли до 215 человек, утверждал Минесашвили.