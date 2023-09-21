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В США заявили о конце эпохи превосходства США в сфере военных технологий

Пентагон: период превосходства США в сфере военных технологий закончился

США больше не являются лидером в сфере военных технологий. Об этом заявила помощник шефа Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, выступая в Институте Рональда Рейгана.

Она отметила, что США нужно упростить международные правила торговли оружием, поскольку они затрудняют обмен разработками.

«[Правила торговли оружием] были разработаны во времена, когда Соединенные Штаты обладали превосходством в сфере военных технологий. Тогда мы почти ничему не учились у других [государств]. Ситуация изменилась, эта экосистема теперь выглядит иначе», — отметила Карлин. Она добавила, что США понадобится многому научиться и многим поделиться с союзниками и партнерами.

В частности, Карлин говорила о применении искусственного интеллекта в военной сфере. По ее словам, США преуспели в использовании ИИ в военных технологиях.

7 сентября Пентагон не стал проводить испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности наземного базирования. Оно должно было пройти на мысе Канаверал во Флориде, но «после предварительных проверок запуск был отменен». В оборонном ведомстве не назвали причин, по которым испытания отменили, но отметил, что и без тренировок «удалось успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании наступательного гиперзвукового оружия».

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