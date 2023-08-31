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Пентагон заказал у Raytheon боеприпасы на $276 млн

Пентагон заказал у Raytheon боеприпасы калибра 155 мм на $276 млн

Пентагон заказал у американской компании Raytheon дополнительные боеприпасы калибра 155 мм на $276,5 млн, сообщило оборонное ведомство.

«Raytheon Co. Missile Systems получила дополнение к контракту на $276,5 млн для закупки 155-миллиметровых снарядов».

Контракт должен быть исполнен к 29 апреля 2024 года.

О каких конкретно боеприпасах идет речь, в сообщении не уточняется. Боеприпасы калибра 155 мм, как правило, применяют для стрельбы из полевых орудий и гаубиц. Это калибр артиллерии стандарта стран НАТО.

Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. Компания специализируется на разработке и производстве авиационных двигателей, аэрокосмической электроники и ракетных комплексов. Компания поставляет Пентагону крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства SM, ПЗРК Stinger, а также ЗРК Patriot.

Теги
Пентагон США боеприпасы поставки оружия
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