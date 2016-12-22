Сенат Нидерландов запретил паранджу в общественных местах

Верхняя палата парламента Нидерландов (сенат) приняла закон, который запрещает жителям страны и мигрантам носить паранджу и другие скрывающие лица предметы в общественных местах, таких как школы, больницы и правительственные учреждения. Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что нижняя палата (палата представителей) одобрила законопроект еще в 2016 году, после того как попытки ввести полный запрет на паранджу и другую одежду, скрывающую лицо, потерпели неудачу.

В конце мая текущего года парламент Дании большинством голосов принял закон о запрете скрывать лица в общественных местах. Согласно закону, с 1 августа 2018 года нарушителям будут выписывать штрафы — в первый раз он составит €134, в случае повторного нарушения — €1,34 тыс.

В октябре 2017 года аналогичный закон был принят в Австрии, в 2011 году — во Франции и Бельгии. В марте 2017 года Европейский суд признал право компаний запрещать своим сотрудникам носить одежду, свидетельствующую об их религиозной и политической принадлежности. В апреле 2017 года парламент Германии одобрил запрет на ношение подобной одежды гражданскими служащими, судьями и военнослужащими. В октябре 2017 года в канадской провинции Квебек приняли закон, запрещающий скрывать лица в общественных местах и на государственной службе.