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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван сообщил о разговоре Путина и Пашиняна о Нагорном Карабахе

Пашинян и Путин созвонились и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Илья Питалев / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону, сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении. Они также обсудили двусторонние отношения.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй».

На следующий день власти непризнанной республики объявили о договоренности с Баку о прекращении огня. Она была достигнута при посредничестве российских миротворцев. Соглашение предусматривает роспуск армии Нагорного Карабаха и вывод военнослужащих Армении из региона.

Пашинян заявил, что Армения не участвовала в военных действиях. Он говорил, что «ряд внутренних и внешних сил» пытаются вовлечь страну «в широкомасштабные военные действия».

В Кремле ситуацию в регионе называли внутренним делом Азербайджана. Владимир Путин отмечал, что российские миротворцы делают все для защиты населения.

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Нагорный Карабах Никол Пашинян Владимир Путин Армения Азербайджан
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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