Ереван сообщил о разговоре Путина и Пашиняна о Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону, сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении. Они также обсудили двусторонние отношения.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй».
На следующий день власти непризнанной республики объявили о договоренности с Баку о прекращении огня. Она была достигнута при посредничестве российских миротворцев. Соглашение предусматривает роспуск армии Нагорного Карабаха и вывод военнослужащих Армении из региона.
Пашинян заявил, что Армения не участвовала в военных действиях. Он говорил, что «ряд внутренних и внешних сил» пытаются вовлечь страну «в широкомасштабные военные действия».
В Кремле ситуацию в регионе называли внутренним делом Азербайджана. Владимир Путин отмечал, что российские миротворцы делают все для защиты населения.
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