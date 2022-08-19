Шульман в день рождения оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:00
Правительство ввело квоты на вывоз макулатуры из страны Экономика, 12:57
Берлускони предложил Италии отказаться от поставок российского газа Политика, 12:53
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 12:51
FTX заблокировала аккаунт клиента за переводы в сервис анонимизации Aztec Крипто, 12:45
В ведущих вузах России снизился проходной балл для поступления на бюджет Общество, 12:42
Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции Политика, 12:42
Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным судьбу Запорожской АЭС Политика, 12:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 12:28
Путем эссенциализма: как перейти на режим работы «меньше, но лучше» Pro, 12:20
Патрушев назвал спецоперацию предлогом для антироссийской кампании Политика, 12:18
В честь погибшего на Украине замглавы Черноморского флота назвали катер Политика, 12:18
Шульман в день рождения оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 12:14
Российская биатлонистка избежала дисквалификации за допинг Спорт, 12:10
Политика ,  
0 

Шульман в день рождения оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Екатерина Шульман
Екатерина Шульман (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман на 10 тыс. руб. за нарушение закона об иностранных агентах, в реестр которых ее внес Минюст. Об этом сказано в карточке дела на сайте суда. Решение вынесли в день рождения Шульман, 19 августа.

Политологу назначено административное наказание по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента или учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иноагента).

«Да, действительно оштрафовали. <...> Само взыскание было наложено за отсутствие плашки, указания о статусе иностранного агента — его не было на тех постах, которые были опубликованы до того, как я получила какую-то официальную информацию о том, что я являюсь физическим лицом, выполняющим функции СМИ», — объяснила РБК Шульман.

Политолог отметила, что суд вынес решение с процессуальными и фактическими нарушениями: сначала судья районного суда вернул административный протокол в Роскомнадзор, однако ведомство отправило его в суд еще раз. «Другой судья его принял. Это нарушение процессуальных норм, поэтому это решение о штрафе тоже будет оспорено», — сказала она.

Роскомнадзор составил протокол на Шульман из-за маркировки иноагента
Технологии и медиа
Екатерина Шульман

Минюст внес Шульман в список СМИ-иноагентов 15 апреля на фоне ее высказываний против военных действий России на Украине и отъезда в Германию в качестве стипендиата Фонда Роберта Боша.

В начале июня политолог сообщила, что министерство внесло ее в реестр из-за денег от радиостанции «Эхо Москвы» (входило в холдинг «Газпром-Медиа»), а также из-за зарплаты в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), перевода от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорара от издательства АСТ и средств от института «Стрелка».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции

Шульман пыталась оспорить решение Минюста, однако Замоскворецкий суд не стал исключать ее из списка иноагентов. По заявлению инстанции, она получала деньги из Германии, Ирландии, Канады, США и Франции, от Оксфордского российского фонда (внесен в реестр нежелательных организаций) и Фонда Карнеги, а также от финансируемых из-за рубежа российских юрлиц.

Теги
Екатерина Шульман иноагенты штраф суд новости
Материалы по теме
Минюст признал иноагентами Яшина, Лазареву и Каца
Политика
Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов
Политика
Суд назвал причину признания Екатерины Шульман СМИ-иноагентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter