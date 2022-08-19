Шульман в день рождения оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Екатерина Шульман (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман на 10 тыс. руб. за нарушение закона об иностранных агентах, в реестр которых ее внес Минюст. Об этом сказано в карточке дела на сайте суда. Решение вынесли в день рождения Шульман, 19 августа.

Политологу назначено административное наказание по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента или учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иноагента).

«Да, действительно оштрафовали. <...> Само взыскание было наложено за отсутствие плашки, указания о статусе иностранного агента — его не было на тех постах, которые были опубликованы до того, как я получила какую-то официальную информацию о том, что я являюсь физическим лицом, выполняющим функции СМИ», — объяснила РБК Шульман.

Политолог отметила, что суд вынес решение с процессуальными и фактическими нарушениями: сначала судья районного суда вернул административный протокол в Роскомнадзор, однако ведомство отправило его в суд еще раз. «Другой судья его принял. Это нарушение процессуальных норм, поэтому это решение о штрафе тоже будет оспорено», — сказала она.

Минюст внес Шульман в список СМИ-иноагентов 15 апреля на фоне ее высказываний против военных действий России на Украине и отъезда в Германию в качестве стипендиата Фонда Роберта Боша.

В начале июня политолог сообщила, что министерство внесло ее в реестр из-за денег от радиостанции «Эхо Москвы» (входило в холдинг «Газпром-Медиа»), а также из-за зарплаты в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), перевода от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорара от издательства АСТ и средств от института «Стрелка».

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Шульман пыталась оспорить решение Минюста, однако Замоскворецкий суд не стал исключать ее из списка иноагентов. По заявлению инстанции, она получала деньги из Германии, Ирландии, Канады, США и Франции, от Оксфордского российского фонда (внесен в реестр нежелательных организаций) и Фонда Карнеги, а также от финансируемых из-за рубежа российских юрлиц.