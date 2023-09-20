В Пензенской области упал легкомоторный самолет

Фото: Приволжская транспортная прокуратура / Telegram

Легкомоторный самолет «Бекас» упал в Пензенской области, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным 20 сентября 2023 года, около 16:10 (время московское), вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки «Бекас». Обстоятельства и причины падения устанавливаются», — сообщили в ведомстве. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что легкомоторный самолет задел линию электропередачи и упал. Пилот погиб.

В мае легкомоторный самолет Piper PA28-140 упал рядом с жилым домом в Коми. При взлете из аэропорта села Усть-Кулом самолет задел высоковольтные провода, упал и загорелся, уточняли в МЧС. На борту находились два человека, пострадал летчик.