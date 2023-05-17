МЧС: один человек пострадал при падении легкомоторного самолета у дома в Коми

В Коми легкомоторный самолет упал рядом с жилым домом

Фото: МЧС России

В Коми упал легкомоторный самолет Piper PA28-140, пострадал один человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.

На опубликованных ведомством фото видно, что самолет упал на строящееся здание рядом с жилым домом.

Фото: МЧС России

При взлете из аэропорта села Усть-Кулом самолет задел высоковольтные провода, упал и загорелся, уточнили в МЧС. На борту находились два человека, пострадал летчик. Пожар уже потушили.

30 апреля частный легкомоторный самолет Cessna-172 M упал в Новосибирске в районе аэропорта в Заельцовском районе. В результате были повреждены планера, кабина и шасси самолета, экипаж не пострадал.