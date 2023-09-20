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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку сообщили о готовности мирного соглашения с Ереваном на 70%

Помощник президента Азербайджана: мирное соглашение с Ереваном готово на 70%
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Конфликт Армении и Азербайджана
Хикмет Гаджиев
Хикмет Гаджиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В проекте мирного соглашения с Арменией согласовано уже около 70% вопросов, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Его слова приводит APA.

«Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров. Этот вопрос все еще стоит на повестке дня Азербайджана, и Азербайджан по-прежнему выступает за мирное соглашение», — отметил он.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.


Спустя четыре часа после начала боевых действий власти НКР затребовали переговоры, а на следующий день сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

После начала боевых действий Армения обратилась к членам Совета Безопасности ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал не предпринимать «непросчитанных и резких шагов».

В течение 2023 года, до начала «антитеррористических мероприятий» в Карабахе, Ереван и Баку делали шаги к дипломатическому урегулированию конфликта. В частности, Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Баку отмечал, что намерен решить все существующие вопросы мирным путем, Ереван выражал сходную позицию.

Пашинян говорил, что считает возможным подписание договора между республиками к концу года. При этом он исключал подписание какого-либо соглашения на ближайшей встрече сторон в рамках саммита Европейского политического сообщества 5 октября.

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