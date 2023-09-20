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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные уничтожили до 50 штурмовиков «Азова»

Минобороны: до 50 бойцов «Азова» уничтожены на краснолиманском направлении
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Военная операция на Украине

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» уничтожили до 50 штурмовиков украинской батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Также уничтожена боевая техника ВСУ.

Подразделения группировки войск «Юг» вместе с авиацией и артиллерией сорвали две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого, сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Юга» Георгий Минесашвили.

«Противнику нанесены существенные потери в районе Андреевки», — добавил он. Минесашвили отметил, что потери украинской стороны составили до 215 человек.

По его словам, российские военные отразили три попытки атаки ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

«Азов» стал бригадой нацгвардии Украины в начале 2023 года. В августе представитель этого ведомства Николай Уршалович сообщил, что «Азов» восстановился и «приступил к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества».

С тех пор российское Минобороны неоднократно заявляло об ударах по позициям «Азова» в этом районе.

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Так, 10 сентября Савчук отчитался об ударах по бригадам «Азова» в районе Серебрянского лесничества и отражении трех попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении. Тогда Савчук сообщал, что украинская сторона потеряла 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и пикап.

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Минобороны батальон Азов ДНР
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