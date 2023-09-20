Шойгу в Тегеране показали иранские ракетные комплексы и беспилотники

Шойгу на выставке в Тегеране осмотрел иранские ракетные комплексы, дроны и ПВО

Сергей Шойгу (в центре) (Фото: Минобороны России) Сергей Шойгу (в центре) (Фото: Минобороны России) Сергей Шойгу (второй справа) (Фото: Минобороны России) Сергей Шойгу (пятый справа) (Фото: Минобороны России)

Министр обороны Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил (АКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщило российское оборонное ведомство в телеграм-канале.

На выставке представлена продукция военно-промышленного комплекса Ирана, в том числе беспилотники, средства ПВО и ракетное вооружение иранского производства. В частности, на мероприятии демонстрируются тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты большой и средней дальности, а также «трофейные БПЛА американского производства».

Министр осмотрел эту технику и сделал запись в книге почетных гостей, рассказали в Минобороны.

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Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным командованием Ирана накануне, 19 сентября. В Минобороны подчеркивали, что визит призван «способствовать укреплению российско-иранских военных связей». По данным агентства Tasnim, Шойгу намерен обсудить с военным руководством республики события в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

Утром 20 сентября Шойгу встретился с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани. На встрече он заявил, что сотрудничество между странами выходит на новый уровень, а диалог развивается особенно интенсивно. Иран и Россия «нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников», подчеркнул глава российского Минобороны.

Москва готова «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», заверил министр. Обе страны настроены укреплять партнерство в оборонной сфере и военное сотрудничество, сказал он.